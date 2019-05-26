بشرى من الكهرباء لأصحاب المنازل المخالفة

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وزارة الكهرباء

طلعت السويدي

محمد سليم

سحر عتمان

أصدرت وزارة الكهرباء بقيادة الوزير محمد شاكر قرار بتقنين توصيل عدادات الكهرباء للمنازل التي تم إنشاؤها قبل يوليو 2017 وفق آخر تصوير جوي تطبيقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر رسميا مؤخرا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم والنائب سحر عتمان عضو اللجنة والتي طالبت بتقسيط مديونيات الكهرباء للمواطنين.

وأكدت الوزارة، أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء للبحث عن آلية تنفيذ التقنين والتصالح، وأنهم ليس لديهم مانع من تقسيط متأخرات الكهرباء وتوصيل الكهرباء إلى المنازل.

وأوضحت، أنه لو لم يتم تطبيق الزيادات الأخيرة لوصل العجز بوزارة الكهرباء إلى 33 مليار جنيه فيما بلغ العجز الحالي 16 مليار جنيه وتدفع وزارة المالية 16 مليار مديونية لوزارة البترول.

وأرجعت الوزارة، العجز لعدم تحصيل الفواتير والمتأخرات في السداد، موضة أنه لو استمر التحصيل على نفس المنوال يمكن أن يصل العجز إلى 54 مليار جنيه.

وأعلنت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي وتم تركيب 32 ألفا منها بالفعل لقياس الكهرباء في كل منطقة وقياس الفاقد ومعرفة إذا كان هناك سرقات.


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