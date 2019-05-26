مفاجأة.. رئيس الزمالك يحضر نهائي الكونفدرالية

26 مايو 2019 - 05:06 م

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة لجماهير الزمالك، بحضور رئيس النادي لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى تمام العاشرة من مساء اليوم.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلاً، "بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الأفريقى على رئيس الزمالك، وأصبح من حقه حضور نهائى "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربى".