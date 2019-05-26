وفاة فنان شهير في شهر العسل

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اليمن

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علاء

حادث مرور

علاء عرفات

لفظ الفنان علاء عرفات، أنفاسه الأخيرة ، بعد حادث سير مروع تعرض له بمدينة المنصورة اليمنية، بعد اصطدام سيارته بأخرى مسرعة على الطريق الرابط بين جولة كالتكس ومدينة إنماء.

الحادث المروع الذي تعرض له الفنان الشعبي اليمني علاء عرفات، أدى إلى وفاته، وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل الفنان في سن صغيرة جدًا.

يأتي خبر وفاة علاء عرفات، بعد احتفاله منذ شهر بحفل زفافه قبل أن يلقى حتفه بحادث سير مروع مؤخرًا.


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