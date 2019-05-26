» بسبب خلافات مالية.. بائع ملابس ينهي حياة آخر في بولاق الدكرور

26 مايو 2019 - 09:55 م

أقدم بائع ملابس على طعن آخر في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ووقوع قتيل، بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين بائعي ملابس بسبب خلافات مالية بينهم، وأقدم أحدهما على طعن آخر بسلاح أبيض "مطواة"؛ مما تسبب في مقتله متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.