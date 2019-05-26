"أوباما" يهدر انفرادًا أمام مرمى نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية

26 مايو 2019 - 10:21 م

أهدر يوسف أوباما لاعب الزمالك، انفرادًا أمام مرمى نهضة بركان المغربى بعد تمريرة من حميد أحداد، فى الدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.