مفتي الجمهورية: الرسول كان يدعو بهذا الدعاء في ليلة القدر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العشر الأواخر من شهر رمضان أيام اجتهاد وخير كثير، واتفق العلماء أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأحد، أنه يجب علينا أن نحرص جميعًا على ليلة القدر، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد في أنواع العبادات محبة في الله سبحانه وتعالى وتشرفًا، حيث كان النبي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في غيره، مثلما روت السيدة عائشة.

وأشار إلى أن الرسول كان يدعو بدعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني" في ليلة القدر، مؤكدًا أن الدعاء باب واسع لا حرج فيه ما لم يدعو المرء بإثم أو بقطع رحم.