  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:39 م
بحث متقدم
الزمالك ونهضة بركان

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

شاهد.. مصطفى الفقى: لهذا السبب سخر مني "مبارك"

بالفيديو.. مصطفى الفقى: «جريت ورا مبارك حافي»

شيخ الحارة

هذه العقوبات تنتظر «القاهرة والناس» بسبب «شيخ الحارة»

الملك سلمان وأمير قطر

الملك سلمان يوجه دعوة "طارئة" لأمير قطر

وسيم يوسف

حقيقة منع "وسيم يوسف" من دخول السعودية

علاء مبارك

علاء مبارك:« نفسي اعمل عمرة.. بس محتاج واسطة»

مساجد السلفيين

بالأسماء.. مساجد السلفيين كاملة العدد فى رمضان

كسوة الكعبة

الثلاثاء.. الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة نادرة

أرشيفية

قتلى وجرحى في إعصار مدمر بأمريكا

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: ولاية الزوج على زوجته "حماية ورعاية"

نقيب المعلمين: صعوبات للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة

الحياة السياسية

خلف الزناتي
خلف الزناتي

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مفاجأة سارة عن رواتب معلمي مسابقات العقود المؤقتة

#

قرار مهم من التربية والتعليم للمعلمين الجدد

#

"التعليم" تعلن نتائج مسابقة "المعلمين" المؤقتة السبت المقبل

#

خبر صادم من "التعليم" عن عقود مسابقة المعلمين

أكد خلف الزناتي نقيب المهن التعليمية، أنه منذ 3 شهور كان هناك حاجة للمعلمين في عدد من القطاعات بعقود مؤقتة، مؤكدًا أن الوزارة هي الجهة التي لديها كافة التفاصيل.

وأضاف الزناتي، خلال تصريحات صحفية ، أن هناك عدم رضا من المعلمين حول العقود المؤقتة واجرائاتها مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم عمل عقود جديدة لسد العجز.

وتابع نقيب المعلمين، أن المعلمين يعانون من صعوبات في تلك العقود فبعضهم يتم نقله من محافظة لأخرى إضافة إلى ضعف المرتبات مؤكدا تلقيه عدد من شكاوى المعلمين حول تلك العقود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "ظريف": لن أرد على اتصال "بومبيو" لأنه يهينني
» بالفيديو.. مصطفى الفقى: «جريت ورا مبارك حافي»
» مصرع ضابطين و5 مجندين باشتعال سيارتهم أثناء توجههم إلى سيناء
» مفاجأة.. تليفزيون إسرائيل يذيع نهائي الكونفدرالية ويتمنى فوز الزمالك
» "منظمة التحرير" تجدد دعوتها للدول العربية بمقاطعة مؤتمر البحرين
» مصرع ميكانيكي داخل ورشته في وادي النطرون
» إزالة 31 حالة تعد على نهر النيل في ثلاث محافظات اليوم
» مصرع وإصابة 577 بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اليابان
» بسبب خلافات مالية.. بائع ملابس ينهي حياة آخر في بولاق الدكرور
» قتلى وجرحى في إعصار مدمر بأمريكا
» تجديد حبس 3 متهمين في "الانضمام إلى جماعة إرهابية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان