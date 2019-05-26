» بالفيديو.. مصطفى الفقى: «جريت ورا مبارك حافي»

كشف الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، عن موقف طريف حدث مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال مرافقته لصلاة العيد بمسجد الحسين.

وقال "الفقي" خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبه، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، إن مبارك طلب منه بمرافقته لصلاة العيد بمسجد الحسين.. "الرئيس قالي هتصلي العيد بكرة معايا وده أمر، فذهب الفقى مع الموكب الرئاسي لصلاة العيد فى الحسين".

وأضاف الفقى: "حينما ذهبت كان الرئيس يتفقد إحدى المقصورات الجديدة بمسجد الحسين، أخذتني الروحانيات بالمسجد وتجولت في باحاته، وفوجئت بتحرك الموكب الرئاسي".

وتابع: "وقعت في حيرة من أمري إما الانتظار وارتداء حذائي أو مغادرة المسجد حافيا للحاق بالركب.. فاخترت أنا أمشى من غير الحذاء".

وبعدها سألني الرئيس: "فيه واحد جزمته ضاعت عندك فكرة؟"، فقلت له: "هما قالوا لك عن دى كمان".

وبالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «شيخ الحارة» لمدة شهر، تبدأ من اليوم، إلا أن قناة «القاهرة والناس» أذاعت حلقة اليوم في موعدها، والتي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية.