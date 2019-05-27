الدولار يتراجع من جديد ويسجل هذا الرقم

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، في 7 بنوك، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وهبط متوسط سعر العملة الأمريكية في البنوك خلال تعاملات اليوم قرشين مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، منخفضا بذلك بنحو 105 قروش منذ بداية العام.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك مصر إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش ببنك كريدي أجريكول إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.82 جنيه للشراء، و16.92جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.