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الحوثيون: تحرير 66 من مقاتلينا ضمن صفقة تبادل

عرب وعالم

"الحوثيون" يحظرون مكبرات الصوت في التراويح
"الحوثيون" يحظرون مكبرات الصوت في التراويح

المصريون ووكالات

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أعلنت جماعة الحوثيين تحرير 66 من مقاتليها، الأحد، ضمن صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية.
وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، في بيان: "تم اليوم تحرير 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة".
وأضافت أنهم كانوا أسرى لدى القوات الحكومية في جبهة الساحل الغربي لليمن.
وأوضحت أنه تم الإفراج عنهم في "عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية".
ونشرت اللجنة الحوثية قوائم بأسماء الأسرى المفرج عنهم.
ولم يكشف الحوثيون عن عدد من أفرجوا عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية، منها موقع "عدن الغد"، أفادت بأن الجماعة أفرجت عن 9 أسرى ينتمون للمحافظات الجنوبية.
ولم يصدر عن القوات الحكومية بيان بشأن عملية التبادل، التي تحدث عنها الحوثيون.
ورغم فشل التوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل.
ويشهد اليمن حربا دخلت عامها الخمس بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. -

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