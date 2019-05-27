» 8 أرقام للزمالك بعد تتويجه بـ"الكونفيدرالية"

27 مايو 2019 - 02:00 ص

حقق فريق الزمالك المصري، الأحد، 8 أرقام بعد نجاحه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) للمرة الأولى في تاريخه.



وتغلب الزمالك على ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي لإياب المباراة النهائية بفوز الفريق المصري بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي.



وجاءت الأرقام على النحو التالي:



1ـ الزمالك ثاني فريق مصري يتوّج بلقب الكونفيدرالية بعدما سبقه الأهلي في عام 2014.



2ـ عاد الزمالك إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا، حيث يرجع آخر تتويج قاري له إلى عام 2003 عندما فاز وقتها بكأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.



3ـ توّج الزمالك بلقب قاري للمرة الـ12 في تاريخه .



4ـ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أول مدرب سويسري يحقق بطولة إفريقية للفريق المصري، وخامس أجنبي بعد كل من الإنجليزي باركر عام 1986، الألماني فيرنر عامي 1996 و1997، الألماني أوتوفيستر عام 2000 والبرازيلي كابرال عامي 2002 و2003.



5ـ للمرة الرابعة يخوض الزمالك ركلات الترجيح لينجح الأبيض في تحقيق الفوز بجميعهم أمام كلاً من كوتوكو الغاني وشوتنج ستارز النيجيري بدوري الأبطال 1993 و1996، والمقاولون العرب بكأس السوبر 1997، وأخيرًا نهضة بركان المغربي في 2019.



6ـ تمكن الزمالك من تحقيق الفوز الأول للكرة المصرية على المستوى الإفريقي، في 5 نهائيات، بعدما سقط الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ثم هزيمة المنتخب في نهائي كأس أمم أفريقيا في السنة التي تليها.كما خسر الأهلي في نهائيين دوري أبطال أفريقيا على التوالي، أمام الوداد البيضاوي المغربي في 2017، وأمام الترجي الرياضي التونسي في نسخة 2018.



7ـ واصل فريق الزمالك تفوقه على الأندية المغربية في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية، حيث سبق وأن فاز الأبيض ببطولتين أفريقيتين من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء عام 2002، ثم الوداد في كأس السوبر الإفريقي عام 2003.

