"الأعلى" للإعلام يتوعد "القاهرة والناس" بهذا الأمر الخطير

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أسامة كمال يكشف سر انقطاع بث "القاهرة والناس"
أسامة كمال يكشف سر انقطاع بث "القاهرة والناس"

المصريون ـ متابعات

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دخلت قناة "القاهرة والناس" في نفق مظلم، بسبب برنامج "شيخ الحارة" للمذيعة بسمة وهبة، حيث رفضت القناة تسلم قرار المجلس الأعلى للإعلام الصادر يوم الأحد، بوقف عرض البرنامج لمدة شهر.
وقد توعد المجلس الأعلى للإعلام، القناة بعقوبات مشددة تصل لإيقاف بث القناة، كما أكد نائب بلجنة الإعلام في المجلس أن القرارات ملزمة للجميع ولا يحق للمحطات رفضها، بحسب "بوابة الأهرام".
وكانت لجنتا الرصد والشكاوى التابعتان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدتا اجتماعا اليوم الأحد، وتمت الموافقة على منع بث برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس الفضائية للمذيعة بسمة وهبة لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة فى 19 مايو الحالي، بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزًا وخوضًا فى الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخالفة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة

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