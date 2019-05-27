شاهد .. أول تعليق لعمرو أديب على فوز الزمالك بالكونفدرالية

أحمد عادل شعبان
عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الغامرة بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصاره على فريق نهضة بركان المغربي.
وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : " "أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، كريم يا رب، جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم أبطال، يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم".
وتابع: "لاعيبة رجالة محترمة، كنا بنموت في كل ثانية في الماتش قدام خصم قوي محترم.. الزمالك قادم يا ناس وألف مبروك".
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