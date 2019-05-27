شاهد .. أول تعليق لعمرو أديب على فوز الزمالك بالكونفدرالية

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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الزمالك

الكونفدرالية

عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الغامرة بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصاره على فريق نهضة بركان المغربي.

وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : " "أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، كريم يا رب، جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم أبطال، يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم".

وتابع: "لاعيبة رجالة محترمة، كنا بنموت في كل ثانية في الماتش قدام خصم قوي محترم.. الزمالك قادم يا ناس وألف مبروك".

عمرو أديب بعد فوز الزمالك: أشهد أن لا إله إلا الله

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