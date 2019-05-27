شاهد .. أول تعليق لعمرو أديب على فوز الزمالك بالكونفدرالية

27 مايو 2019 - 05:30 ص

عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الغامرة بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصاره على فريق نهضة بركان المغربي.



وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : " "أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، كريم يا رب، جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم أبطال، يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم".



وتابع: "لاعيبة رجالة محترمة، كنا بنموت في كل ثانية في الماتش قدام خصم قوي محترم.. الزمالك قادم يا ناس وألف مبروك".

