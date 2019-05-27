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تطورات بالغة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رجاء الجداوي

كشف مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي آخر تطورات حالتها الصحية ، مؤكدًا أنها موجودة بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.

وتابع: "تم عمل كم كبير من الفحوصات للتعرف على أسباب اختلال التوازن الذي أصابها، واتضح أنها أصيبت بجفاف شديد نتيجة لحرصها على الصيام أثناء عودتها من مدينة دبي الإماراتية".

وأشار المصدر أنه نتيجة الوعكة الصحية التي ألمت بها، فقد اضطرت إلى إلغاء رحلة العمرة التي كانت ستقوم بها في العشر الأواخر من شهر رمضان، نظرًا لحالتها الصحية السيئة.

وأكد أن عدد كبير من الفنانين حرصوا على زيارتها في المستشفى، من بينهم جمال سليمان، دلال عبدالعزيز، ماجدة زكي، سمير صبري.

وكانت النجمة رجاء الجداوي، قد تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

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