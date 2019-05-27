» سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين

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متابعات-علا خطاب

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الريال السعودي

البنوك المصرية

الجنية المصري

بلغ سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، مبلغ 4.60 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.65 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية.

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 4.49 للشراء، بينما سعر البيع 4.52 جنيه.

وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة، إذ يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين .

سعر الريال السعودي :

البنك   سعر الشراء          سعر البيع               آخر تحريك منذ

بنك عودة        4.49          4.52                  47 دقيقة

البنك المصرى الخليجى4.49        4.51          56 دقيقة

بنك بلوم       4.49         4.51                        37 دقيقة

البنك الأهلي المصري 4.49   4.52        22    ساعة

بنك مصر     4.48          4.52                  57 دقيقة

البنك الأهلى اليونانى     4.48         4.54        4 أيام

اتش اس بى سى HSBC      4.48  4.51     22 ساعة

المصرف العربى الدولى      4.48  4.51  47 دقيقة

البنك المركزى المصرى      4.48  4.51  21 ساعة

كريدى أجريكول      4.46  4.51  21 ساعة

البنك العربي الأفريقي الدولى 4.46  4.51  57 دقيقة

بنك الإسكندرية        4.45  4.51  57 دقيقة

المصرف المتحد      4.45  4.51  21 ساعة

البنك العقاري المصري العربي       4.45  4.55  47 دقيقة

بنك التنمية الصناعية  4.45  4.51  47 دقيقة

بنك البركة     4.42  4.55  24 ساعة

بنك التعمير والإسكان 4.41  4.56  4 أيام


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