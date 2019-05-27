  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
هلال رمضان

تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

المغامسي

انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

المختار

صورة نادرة للشهيد عمر المختار

مرتضى منصور وسما المصري

"سما" لـ"مرتضى": كرشك مكبرش إلا لما بقيت رئيس النادي

خالد يوسف يتوجه إلى باريس

بلاغ يتهم خالد يوسف بالتحريض ضد الدولة

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري يحذر هذه الجهات: "نحن نقف لكم بالمرصاد"

أجيرى

رئيس الزمالك لـ"أجيري": أنت أعمى القلب والبصيرة

الملك سلمان

السعودية توقف استقدام عمالة من هذه الدولة

اغتيال

اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان

بسمة وهبة

مذيعات أثرن الجدل في الوطن العربي

بلاغ يتهم خالد يوسف بالتحريض ضد الدولة

قضايا وحوادث

خالد يوسف يتوجه إلى باريس
خالد يوسف يتوجه إلى باريس

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

رد ناري لزوجة خالد يوسف على تصريحات "الخطيب"

#

مفاجأة..خالد يوسف يرد على ياسمين الخطيب: لم تكن زوجتي

#

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

خالد يوسف

التحريض ضد الدولة

بلاغ ضد خالد يوسف

بلاغات ضد خالد يوسف

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5806 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه النائب والمخرج خالد يوسف بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلي المصري .

وجاء فى البلاغ المقدم من طارق محمود ضد المخرج الهارب خالد يوسف، أنه دأب فى الفترة الأخيرة وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – وتويتر) وعبر لقائه على القنوات المعادية للدولة المصرية، على نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار الداخلي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتهديد الأمن القومي المصري وذلك من خلال استقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري وتحريضه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتشويه صورتها فى المحافل الدولية عقب هروبه للخارج.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للنائب الهارب خالد يوسف، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان