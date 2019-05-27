"سما" لـ"مرتضى": كرشك مكبرش إلا لما بقيت رئيس النادي

27 مايو 2019 - 01:21 م

عقب فوز الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، من خلال صورة له نشرتها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ما عرضها للانتقادات واسعة.

ونشرت سما صورة لرئيس نادي الزمالك، مع المدرب العالمي مانويل جوزيه، وعلقت عليها ساخرة: "هههه…صورة عجبتني بس مانويل جوزيه وبصه القرف من مرتضى في الصوره دي يمثلني تماما…بس ايه الكرش الجامد دا يامورتا.. مربيه ع الغالي طبعا بس هو ما كبرش غير لما بقيت رئيس للنادي ليه ياترى؟".

وأضافت: "انت مخبي جواه حاجه؟ مخبي ياخلبوص جواه حاجات.. طلع باه اللي مخبيه جوه يلا".

هذا الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب سخريتها الجريئة من منصور.