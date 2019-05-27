» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم

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متابعات-علا خطاب

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تويتر

نانسي عجرم

مجموعة انسان

بلقيس

علقت الفنانة الخليجية، بلقيس فتحي، على تصريحات الفنانة نانسي عجرم الأخيرة خلال استضافتها في برنامج "مجموعة إنسان"، وأوضحت مرة أخرى موقفها مما صدر منها تجاه نانسي.

ونشرت الفنانة الخليجية تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر” وقالت فيها: “هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني”.

وتابعت: “الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.

وكانت عجرم خلال اللقاء وجهت تحية لبلقيس وأعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت إن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.


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