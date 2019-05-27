تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

27 مايو 2019 - 02:09 م

في الوقت الذي أعلن فيه مركز البحوث الفلكية المصري، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعلنت السعودية أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور محمد السيد الخميسى، أستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه يصعب رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان، ويكون الثلاثاء 4 يونيو متممًا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف الخميسى، أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء 5 يونيو، وفقا لما نشره المرصد الفلكى بحوط سدير بالسعودية، بخصوص الحسابات الفلكلية لهلال شوال، يفيد أن الاقتران سيحدث 1:02 بتوقيت أم القرى وستغرب الشمس 6:45 وسيغرب الهلال 6:49 أي أن القمر سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق.

وأوضح الخميسى أن هذا ينطبق على كل البلدان العربية والتي يتراوح فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس فيها ما بين 2 دقيقة إلى 11 دقيقة في جنوب غرب الجزائر إلا أنه يصعب رؤية الهلال حتى بالأجهزة الفلكية.