» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان

27 مايو 2019 - 02:20 م

أكد شريف أديب، طبيب مسيحي الديانة، أنه يوزع "شنط رمضان"، كل عام، وهذا العام جاء له أحد أصدقائه وعرض عليه تنظيم مائدة إفطار، وبالفعل بدأوا بـ50 فردًا.



وأضاف "أديب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أنهم زادوا العدد إلى 360 شخصًا يوميًا.



وتابع أنه يقف فيها بنفسه، و"يرتاح" عندما يقدم الوجبات بنفسه للناس، موضحًا أنهم يوزعون وجبات أيضًا على المارة وسائقي التاكسي، معقبا:"مائدة الإفطار مفتوحة لـ"أي حد"، مسيحي أو مسلم، وبعض الجيران قد يساهمون في بعض الأحيان".

