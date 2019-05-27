شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

27 مايو 2019 - 04:05 م

ظهرت الإعلامية بسمة وهبه في المملكة العربية والسعودية وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد استقالتها من فضائية القاهرة والناس بسبب قرار المجلس الأعلى للإعلام وقف بث برنامجها "شيخ الحارة".

وشاركت "وهبة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من داخل الحرم المكي، وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

وقالت إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي خلال الفترة المذكورة كل عام.

وكانت تقارير صحفية، أن بسمة وهبة، قدمت استقالتها من فضائية "القاهرة والناس"، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها "شيخ الحارة" مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

كما واجه برنامج "شيخ الحارة، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من "تجاوزات مهنية وأخلاقية" بحلقة يوم 19 مايو الجاري، التي استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصري، والتي اعتبر أنها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهن.