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جامعة المنيا: رصد 19 حالة غش

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جامعة المنيا
جامعة المنيا

أسامه عبدالله

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن ضبط 8 حالات غش بكلية دار العلوم وتم تحويلهم للشئون القانونية بالجامعة لإتحاذ إجراءات العقوبة حيالهم، ليصبح إجمالي حالات الغش التي تم ضبطها منذ بداية الامتحانات 19 حالة بكليات الآداب السياحة والفنادق والهندسة والتربية الرياضية والألسن والزراعة.

 وقال "عبد الرحمن" فى تصريحات صحفية خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الثاني،اليوم  والذي بدأت أعماله رسمياً في الثامن عشر من مايو الجاري،إنه تم تطبيق عقوبة إلغاء المادة علي 17 طالب منهم، كما تم تطبيق عقوبة الإندار والفصل أسبوعين علي حالتين.

وجاءت زيارته اليوم للإطمئنان على سير العملية الإمتحانية بالكليات، ومتابعة مدي مطابقة الورقة الأمتحانية لمقاييس الجودة، حيث رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

كما شدد رئيس الجامعة، على المراقبين والملاحظين بتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء إمتحاناتهم ومنع حدوث أعمال الغش باللجان.


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