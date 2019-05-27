شاهد.. أمير الكويت يزور فنانة شهيرة في المستشفى

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الفنانة سعاد عبدالله
الفنانة سعاد عبدالله

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أمير الكويت

فنانة شهيرة

سعاد عبدالله

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة زيارة أمير الكويت الشيخ ?صباح الأحمد الصباح? للممثلة الكويتية سعاد عبد الله التي تتواجد في المستشفى على إثر تعرضها لإصابة بعد سقوطها وكسر قدمها.

وتفاعل المتابعون مع لفتت الصباح هذه بشكل كبير، حيث أثنوا على ما تحمله هذه الخطوة منه تجاه الفنانة من معاني التقدير والإحترام للفنان الكويتي، وانتشر الفيديو بشكل واسع على "تويتر".

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