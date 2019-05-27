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60 شركة ألمانية تتوقف عن العمل في إيران

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حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من أن الإجراءات الصارمة للولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران تحمِّل الاقتصاد الألماني أعباء بشكل متزايد.
وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية بالغرفة، إنه ليس هناك في إيران حاليًّا سوى 60 شركة ألمانية فقط من إجمالي 120 شركة كانت لديها أنشطة في البلاد.
وأضاف أن التجارة (الألمانية – الإيرانية) تراجعت، موضحًا أن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت الواردات الإيرانية إلى ألمانيا بنسبة 42%.
يشار إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية حادة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، العام الماضي، ولا سيما منذ فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد القطاع المالي وقطاع الطاقة بصفة خاصة.
وزاد الأمريكيون الضغط على القيادة الإيرانية مؤخرًا من خلال تهديدات عسكرية أيضًا

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