مميش: منطقة قناة السويس تضم 167 مشروعا

27 مايو 2019 - 09:55 م

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة تسعى لعقد شراكات مع جهات دولية لتنمية محور قناة السويس، بينما تم حتى الآن تنفيذ 167 مشروعا بالمنطقة.

وأضاف أن فرص الاستثمار بمحور قناة السويس واعدة ويعد إضافة لخريطة الاستثمار في الدولة وتتدفق عليه استثمارات بشكل دورى سواء عربية أو أجنبية.

أكد أن معدلات العبور فى قناة السويس تشهد زيادة مستمرة والهيئة تسعى لتوفير فرص استثمارية لجميع المستثمرين من كافة دول العالم.