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43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد

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تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد و8 سفن بدمياط

عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، ، 43 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن، حيث ضمت قافلة الشمال 21 سفينة بحمولات بلغت 1,6 مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات اوكل جابان التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 122 ألف طن.
وضمت قافلة الجنوب 22 سفينة بحمولات بلغت 1,4 مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات كوسكو دانمرك التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 160ألف طن.
وذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم، أمس، تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة. واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.
كما استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي.
وبلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة هيئة موانئ البحر الأحمر 21 سفينة حيث شهدت الهيئة تداول 482 شاحنة بضائع و543 سيارة و576 ماسورة بترولية.

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