إبراهيم عيسى: لو أخلصنا مثل نجم الزمالك لتغيرت أحوالنا

27 مايو 2019 - 10:09 م

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بالمستوى المميز الذي قدمه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، خلال مباراة العودة من نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال عيسى، خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لو أخلصنا وقاتلنا وتحمسنا في شغلنا وحياتنا مثل طارق حامد، لتغيرت أحوالنا».

وتمكن الزمالك من حسم بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها بنتيجة 5-3.