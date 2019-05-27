تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

27 مايو 2019 - 10:40 م

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة تستدعي التلاحم الداخلي، وتعزيز التضامن الخليجي.

واعتبر “الشيخ صباح” في كلمة له أن “التطورات الراهنة في المنطقة تدعونا إلى ضرورة الاحتياط والعمل” داعيًا إلى “تعزيز الجبهة الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية ومقاومة إثارة النعرات”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد أمير الكويت على أهمية التضامن الخليجي في مواجهة التوتر الراهن قائلًا: “محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر”.

وتابع “الشيخ صباح”: “علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه وتوارثه أهل الكويت وبدستورنا الشامل والمتكامل الذي نؤكد دائمًا أننا من يحميه ولن نسمح المساس به فهو الضمانة لاستقرار نظامنا والدعامة لأمن بلدنا والاعتزاز بقضائنا العادل”، داعيًا القائمين على وسائل الإعلام “بممارسة دورهم بوعي ومسؤولية”.

وكان وزير الخارجية الكويتي خالد الحمد الصباح، استقبل في عاصمة بلاده اليوم، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الذي يقوم بجولة خليجية بدأها بزيارة سلطنة عمان ويواصلها بزيارة قطر.