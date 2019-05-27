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دراسة:

الرجال المتزوجون أكثر صحة والنساء العازبات أكثر سعادة

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زوجان يحتفلان بطلاقهم بـ"السيلفى"
زوجان يحتفلان بطلاقهم بـ"السيلفى"

محمد فضل- متابعات

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دراسة

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متزوجون

يقول خبير السعادة البارز بول دولان، إن الرجال يتمتعون بصحة أكبر بعد الزواج، في حين أن غير المتزوجات، هن أكثر سعادة وصحة.

وحسب دولان، وهو أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للإقتصاد، فإن الرجال يستفيدون من الزواج لأنهم يصبحون أكثر استقراراً وهدوءاً، لكن الأمر لا ينطبق على النساء.

ويعتقد دولان، أن السبب الرئيسي وراء تعاسة النساء بعد الزواج، يكمن في المسؤوليات المنوطة بهن والضغوط النفسية التي تتعرضن لها جراء هذه المسؤوليات والأعباء التي تثقل كاهلهن.

وفي حديث له في مهرجان هاي، أضاف البروفيسور دولان " لدينا الكثير من الأبحاث التي تثبت نظريتي، لذا أنصح الرجال بالزواج للاستقرار والتتمتع بصحة جيدة."

ويستشهد دولان بكتابه الجديد "السعادة الأبدية" الذي قارن فيه بين مستويات المتعة والبؤس لدى غير متزوجين ومطلقين ومنفصلين و أرامل.

ووجد أن مستويات السعادة ترتفع لدى الرجال المتزوجين مقارنةً مع النساء المتزوجات اللواتي ترتفع لديهن نسبة الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، بعد سنوات من الزواج.

كما أظهرت دراسات أخرى، وجود بعض الفوائد المالية والصحية للزواج بالنسبة للرجال والتي قد تنجم عن ارتفاع الدعم العاطفي والنفسي.

وتباينت نتائج دراسات أخرى عن كيفية تأثير الزواج على الرفاهية لدى الرجل والمرأة على مر السنين.

وأظهرت دراسة ألمانية في 2003 أن السعادة تزيد في "فترة شهر العسل" ولكنها تعود إلى طبيعتها بعد عام من الزفاف، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


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