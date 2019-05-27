  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:39 ص
بحث متقدم
اصحاب المعاشات

قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

«الكل يشكو بعضه».. هل يصبح محو الأمية خطة قومية؟

الاخوان

قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

أرشيفية

أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

أمير الكويت

تصريحات مهمة لأمير الكويت بعد لقاء مسؤول إيراني بارز

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس

«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

مران الاهلى

مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

الشيخ يوسف القرضاوي

«القرضاوي» يدخل على خط أزمة «من صام ولم يصلي»

المستشار النمساوي

فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة

في بريطانيا..

قيادي سابق يتحدث عن مصير الإخوان بعد رحيل «تريزا ماي»

الحياة السياسية

الاخوان
الاخوان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

#

أسرار جديدة عن اغتيال عرفات بـ«معجون الأسنان»

#

مرصد الإفتاء: نساء "داعش" يستقطبن مجندين جددًا

#

مذيع الشرق: "إحنا ظالمين لأنفسنا"

البرلمان

الاحزاب السياسية

الجمعيات الأهلية

المعوقات

محو الامية

قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن وضع الجماعة لن يتأثر كثيرا برحيل تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بعد تقديم استقالتها أمس.

وأكد الزعفراني لـ"المصريون" أن بريطانيا لها وضع مختلف وإستراتيجية خاصة في التعامل مع حركات الإسلام السياسي فهي تعتبر ملجأ لحركات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين منذ قديم الزمن.

وأضاف الزعفراني أن الأجهزة الأمنية في بريطانيا هي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة الإنجليزية وليس الحكومة البريطانية، وذلك على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد الإدارة الأمريكية فيها التي يترأسها ترامب الموقف من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الزعفراني أن رحيل رئيسة وزراء بريطانيا عن الحكم لن يغير كثيرا في وضع جماعة الإخوان المسلمين لأن الأجهزة البريطانية تعتبر حركات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان، المتنفس الوحيد لها عن منطقة الشرق الأوسط على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد علاقتها مع الإخوان حسب مصالحها.

وأشار الزعفراني إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة باراك أوباما كانت أكثر تعاطفا مع جماعة الإخوان عن إدارة ترامب التي تتخذ موقفا متشددا من الجماعة والتي لوحت أكثر من مرة بإمكانية حظرها ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهضة بركان يشكو حكم مباراة نهائي الكونفدرالية
» اتحاد الكرة يحدد مواعيد مبريات الزمالك قبل «كان 2019»
» سقوط 375 مصلي أثناء صلاتي التراويح والقيام
» حقيقة نفاد تذاكر أمم أفريقيا 2019
» مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا جمهورية الكونغو الديمقراطية
» 43 سفينة تعبر قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة
» 6 مليارات جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة في العام المالي الجديد
» الاتحاد التونسي يطلب تعديل موعد مباريات أمم أفريقيا
» فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة
» ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان