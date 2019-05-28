«البيض المدحرج».. «سحور ابن ذوات» أشعل غضب المصريين

28 مايو 2019 - 12:54 ص

فواتير السحور نار.. الوجبة بـ300 جنيه.. وصادق: الشباب يبحث عن الأماكن المميزة



"البيض المدحرج"، المؤكد أن الكثير من المصريين لم يسمعه بهذه التسمية من قبل موجة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنه تصدر تريندات مؤشر جوجل لأيام، مع تداول صور لفاتورة سحور تجاوزت الـ 900 جنيه، على الرغم من أنها لا تضم شيئًا غير مألوف، فهي تشتمل على فول وطعمية، الوجبة الأساسية على مائدة سحور المصريين.

بدأت القصة حينما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فاتورة حساب لوجبة سحور في مطعم تمتلكه إعلامية شهيرة، وكان لافتًا احتواءه على "البيض المدحرج"، والذي يباع الواحدة منه بـ35 جنيهًا، علمًا بأن طريقة عمل البيض المدحرج سهلة للغاية ويمكنك إعدادها في المنزل.

وتداول النشطاء الأمر بشيء من السخرية، فعلق أحدهم على ثمن البيضة الواحدة قائلًا: "بيض مسلوق مدحرج بـ50 جنيه ليه جاى مدحرج من لندن".

واعترضت أخرى على سعر طبق الجبن: "لا معلش كله مسك فى البيض المدحرج وشاى البلكونة وماخدوش بالهم من طبق الجبنة بالطماطم والخيار أبو 105 أمى بتخبى مننا الطماطم علشان الكيلو بـ 10 جنيه".

وعن سعر الشاى المصاحب للسحور، علق آخر: "الشاى اللى بـ95 دا اكيد معمول بماية زمزم".

وتتابعت السخرية من القيمة الإجمالية المرتفعة لوجبة السحور، فعلقت فتاة: "ده ربنا ميتقبلش صيامى بالسحور دا"، وقال آخر: "أنا لسه متسحر بتسعة جنيه وادتله 10 وفضلت بتاع 10 دقايق يفك علشان يدينى الجنيه الباقي".

ودفع انتشار فاتورة السحور على "السوشيال ميديا" بشكل كبير، المطعم للرد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك على لسان هشام وهبة، العضو المنتدب للشركة السعودية للمطاعم السياحية "بلكونة"، الذى قال إن "مطعم بلكونة بالمهندسين خاضع للإشراف السياحى ومصنف سياحيًا أربع نجوم ومعتمدة أسعاره من قبل وزارة السياحة".

وأشار فى بيان، إلى أن "ما تم تداوله عبر الريسيت الخاص بقيمة المأكولات والخدمة جانبه كثيرًا من الحقيقة، وإننا كمنشأة سياحية ليس هنا دورنا تبرير الأسعار المقدمة للزبائن، بقدر ما يهمنا فى المقام الأول هو توضيح الحقيقة للعامة، وأن ما تم إدراجه فى الفاتورة الإجمالية تضمن 95 جنيهًا قيمة مقابل شاى بلكونة، فى حين أن الشاى يقدم للجميع فى براد يسع لنحو4 أكواب شاى، ومعه طبق به مجموعة من الحلويات الشرقية "البسبوسة" يكفى لاحتساء وتناول أربعة أشخاص للشاى أو للحلويات، وليس كوبًا واحدًا كما ادعى صاحب الحساب".

وأوضح أن "ما تناوله البعض من سخرية حول "البيض المدحرج" فربما لا يعلم البعض أن هذا ما كان يفعله أهالينا زمان من سلق البيض البلدى وقليه فى الزبد البلدى الطبيعى، ناهيك عن أن النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى تناسوا أيضاً أن الفاتورة الإجمالية تضم 14% تمثل قيمة الضريبة المضافة وهى حق أصيل للدولة.

وختم وهبة، قائلاً: "إننا حريصون على الحفاظ على مستوى اسم "بلكونة" الذى ارتبط به العديد من الرواد الذين أصبحوا جزءًا من هذا الكيان ونفتخر بهم، كما نعلم أيضًا أن هذا المكان قد أصبح جزءًا عزيزًا ومهمًا فى حياتهم، وملتقى لجميع شرائح المجتمع المصرى، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن تقديم مستويات خدمة أقل من المقدمة حاليًا، وأنه يسعى لتطويرها والارتقاء بها للأفضل دائمًا، أو التنازل عن جودة الغذاء المقدم للرواد مقابل تخفيض الحد الأدنى للأسعار، وأن ما يشغله حاليًا هو الحفاظ على الكيان من أى هجوم غير مبرر أو إساءة متعمدة، وما يمكن أن يفهمه البعض بأنه "حرب تكسير عظام" ضد "بلكونة" والشركة المالكة وللشركاء بالشركة، ونشكر كل مَن أسهم فى عمل دعاية لبلكونة بدون قصد".

فيما علقت الإعلامية بسمة وهبة صاحبة المطعم، قائلة إنها لا تتواجد فى المطعم طوال الوقت بسبب عملها الإعلامي، لكن شقيقها هو المسئول عن المطعم.

ووصفت وهبة، الحملة الواسعة التي تعرض لها المطعم بأنها "حملة ممنهجة ضدها"، قائلة: "أنا مش عارفة أنا عملت إيه، مقدرش اتهم حد، والمطعم فيه 99 موظفًا على مستوى لائق لخدمة السائح، وعاملين سمعة فى البلاد اللى بره، والأجانب بيحجزوا قبل ما يجوا مصر".

لكن في الواقع، فإن المغالاة في فاتورة السحور لم تقتصر على مطعم "بلكون"، فقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، بقيمة 3932 جنيهًا.

وأثارت الفاتورة سخرية وتهكمًا على مواقع التواصل الاجتماعي من الأسعار المبالغ فيها، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طبق "الفول" 75 جنيهًا، وسعر الجبن البراميلى 100 جنيه، بينما بلغ سعر الشكشوكة 270 جنيهًا.

ويفضل الجميع فى رمضان "اللمة" سواء فى الإفطار أو السحور فى مكان ويتمتع بأجواء رمضانية ساحرة، وتتنافس الخيمات الرمضانية سواء الحرة أو المقامة فى الفنادق لتقديم الجودة والخدمة المميزة بأسعار جيدة.

وتتراوح أسعار الإفطار ما بين 350 جنيهًا إلى 550 جنيهًا للفرد فى فنادق القاهرة والإسكندرية، أما السحور فتتراوح أسعاره بين 150 جنيها و350 جنيهًا للفرد فى فنادق القاهرة.

أما الخيم الرمضانية يتراوح سعر الإفطار فيها من 200 إلى 400 جنيه للفرد، أما السحور فيتراوح من 150 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للفرد.

ويفضل الكثير المراكب النيلية للإفطار فيها وقضاء وقت ممتع، وتتراوح الأسعار ما بين 350 جنيهًا إلى 600 جنيه للفرد فى الإفطار، وأما السحور فيتراوح ما بين 250 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للفرد.

ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، إن "انبهار الشباب بالثقافة العالمية، بجانب تأثير السوشيال ميديا الكبير عليهم، هو أحد أسباب انجذاب البعض لأماكن غريبة وغالية الثمن لتناول وجبة سحور أو إفطار بها واضطراره لدفع مبالغ خيالية فى طبق فول وبيض".

وأضاف لـ"المصريون"، أن الأزمة ليست فى سعر "البيض المدحرج" أو طريقة عمله، ولكن المشكلة تكمن فى التقليد الأعمى وانبهار الشباب بكل ما يظهر على السوشيال ميديا".

وأشار إلى أن "المطعم لا يقع عليه الخطأ، لا بد أن نعلم أن هناك مطاعم بأسعار سياحية متاحة لفئة معينة من المواطنين، كما لا بد من معرفة كل التفاصيل عن المكان الذى سأذهب إليه".

وتابع صادق: "مش كل اللى نشوفه يبقى لازم نعمله"، مضيفًا: "متعة رمضان فى صلة الأرحام والذكر والعبادة، والتجمعات العائلية".