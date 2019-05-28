فنان مصري يثير الغضب بعد ترويجه لمطعم إسرائيلي: مصدوم من رد فعلكم

28 مايو 2019 - 06:09 ص

تسبب الفنان المصري - الكندي - مينا مسعود في موجة شديدة من الغضب بعد قيامه بالظهور في مطعم إسرائيلي والترويج لأكلاته.



وما أثار غضب الكثيرين أن "مينا" - وفي معرض حديثه مع المطعم الإسرائيلي - قال إنه متشوق "كمصري" لتذوق طعام هذا المطعم الذي يقدم أكلات مثل التبولة وسلطة الحمص زاعمًا أنها إسرائيلية.



وتعرض "مسعود" لهجوم شديد من جمهوره الذي طالبه بالابتعاد عن السياسة وعدم التطبيع مع إسرائيل وهو الأمر الذي يبدو أن الفنان المصري الشاب لم يفهمه.



حيث كتب: "لقد نشأت في تورنتو ، وذهبت إلى مطعم إسرائيلي هناك يقدم أكلات شرق أوسطية .. لا أفهم في الحقيقة ما علاقة السياسة بهذا الأمر .. أنا مصدوم جدًا من ردود أفعالكم ".



وحصل "مينا" على شهرة عالمية بسبب قيامه ببطولة فيلم "علاء الدين" رفقة النجم العالمي "ويل سميث".



