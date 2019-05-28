الجندي: "إحنا مواسير سباكة"

28 مايو 2019 - 07:05 ص



حث الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، المسلمين علي التعامل مع الفقير بشكل جيد لأن هذا يؤدي إلى القرب من الله، معقبا: "أوعي تفتكر إن ربنا مش شايفك، وانت بتتعامل مع الفقير، أنت متراقب".



وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا :"الله حث المسلمين على الإنفاق إعطاء الصدقات للفقراء دون تكبر أو تجريح لهم أو المن عليهم" .



وتابع الداعية الإسلامي : "أوعي تفتكر إن الله عز وجل محتاج ليك، حاش لله، احنا عبارة عن مواسير سباكة بتوصل الرزق لبعض"، حسب وصفه .

