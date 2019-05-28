تلميذ سيد قطب يرفض الخروج من السجن

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه كان يوجد جمعية في الجزائر تتبنى أفكار سيد قطب، مشيرا إلى أن المعارض الإسلامي "علي بلحاج" هو أول من روج لهذه الأفكار بالجزائر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "تن"، بأن علي بلحاج ولد بجنوب الجزائر عام 1956، وكان والده يعمل بلجنة تحرير الجزائر.

 وتابع "الديهي"، قائلا: "علي بلحاج يتخذ من العناد طريقا له في التعامل مع القضايا السياسية، حيث إن القتل هو لغته في المواجهة".

وأشار "الديهي"، إلى أنه تم القبض على "علي بلحاج" بتهمة تكوين جمعية أشرار، لافتا إلى أنه تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وأكد "الديهي"، :" أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد قام بالعفو الرئاسي عن "علي بلحاج"، ولكنه رفض بحجة أنه لا يريد أن يرى شماته أعدائه به".
شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=ox_hBy-beUk

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