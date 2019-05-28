» نجل نتنياهو يستفز العرب: روحوا حرروا الجزر المغربية

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نجل "نتنياهو": لا يوجد ما يسمى بـ"فلسطين"

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سخر يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، من مطالب العرب والمسلمين بتحرير فلسطين المحتلة والقدس.

وغرّد يائير نتنياهو على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "أعزائي العرب والمسلمين، هل ترغبون في تحرير الأراضي العربية الإسلامية المحتلة؟ ها هي بداية جيدة"، وأرفق تغريدته بخريطة للمغرب تضم جيبي سبتة ومليلية الواقعتين على الأراضي المغربية ولكنهما تخضعان لحكم إسبانيا، إضافة إلى جزر أخرى في بحر البوران كجزر تشافاريناس أو الجزر الجعفرية وجزيرة قميرة وجزر الحسيمة، وكلها جزر قريبة من المغرب ولكن تحكمها إسبانيا.

تغريدة يائير نتنياهو أثارت استياء عدد كبيرا من الاسبانيين الذين لم يترددوا في الردّ عليه، ولكنه واصل تغريداته مجيبا عن مختلف الانتقادات حيث قال: أيها الشعب الإسباني أراكم جميعا مستاءون، سبتة ومليلية هما منطقتان صغيرتان تملكهما إسبانيا في الضفة الأخرى من البحر، تخيلوا الآن ما نشعر به عندما تدعو حكومتكم إسرائيل إلى التخلي عن الضفة الغربية، والتي هي معقل لليهود.

وكتب نجل نتنياهو زاعما: "مكان ميلاد لأكثر من 3 آلاف سنة. الضفة الغربية غير بعيدة عن تل أبيب، مركزنا الاقتصادي وتخترق عاصمتنا القدس، وتمثل أيضا نصف مساحة إسرائيل رغم أن مساحتها تعادل تقريبا جزيرة مايوركا.

وأضاف يائير نتنياهو: "فلنعقد صفقة. لن نمول المنظمات غير الحكومية في بلدكم والتي تدعوكم إلى التخلي عن سبتة ومليلية، وتتوقفون في المقابل عن تمويل المنظمات غير الحكومية في بلدنا والتي تدعونا إلى التخلي عن الضفة الغربية".

ويعتبر يائير نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل بسبب تصريحاته الاستفزازية وتعليقاته التي كثيرا ما تثير الضجة، وقد قامت شركة فيس بوك نهاية العام الماضي بحظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب تعليقات اعتبرت مسيئة للمسلمين حيث كتب: "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

وفي منشور آخر أشار يائير نتنياهو إلى وجود حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود إسرائيل أو يغادر كل المسلمين.. قائلا: "أنا أفضّل الخيار الثاني"، وجاءت تعليقات نجل نتنياهو بعد مقتل جنديين إسرائيليين.

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