مفيد فوزي لـ"بيومي فؤاد" : ارحمنا ..ورد صادم للأخير

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بيومى فؤاد

مفيد فوزي

إم بي سي 1


رد الفنان بيومي فؤاد، علي انتقادات الإعلامي مفيد فوزي، له خلال إحدي الحلقات التليفزيونية ببرنامج "شيخ الحارة"، لحيث علق الأخير على صورة له: "ارحمنا يا أخي بأدائك".

 وقال فؤاد، خلال حديثه لبرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي 1" مخاطبا مفيد فوزي : "حاضر يا أستاذ مفيد هرحمكم وأرحم أي حد مش حد مش طايق الموضوع، وشرف عظيم إنى مش بضحكك.

و أضاف فؤاد مواصلا هجومه :" لو ضحكت يا أستاذ مفيد هيبقي ضحك قديم أوي"، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الضحك توقف لديهم عند مرحلة، وعندما يحاول إضحاكهم لا يستقبلون.

شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=t-Rk4fQDjL4

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