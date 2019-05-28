مفيد فوزي لـ"بيومي فؤاد" : ارحمنا ..ورد صادم للأخير

28 مايو 2019 - 08:10 ص



رد الفنان بيومي فؤاد، علي انتقادات الإعلامي مفيد فوزي، له خلال إحدي الحلقات التليفزيونية ببرنامج "شيخ الحارة"، لحيث علق الأخير على صورة له: "ارحمنا يا أخي بأدائك".



وقال فؤاد، خلال حديثه لبرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي 1" مخاطبا مفيد فوزي : "حاضر يا أستاذ مفيد هرحمكم وأرحم أي حد مش حد مش طايق الموضوع، وشرف عظيم إنى مش بضحكك.



و أضاف فؤاد مواصلا هجومه :" لو ضحكت يا أستاذ مفيد هيبقي ضحك قديم أوي"، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الضحك توقف لديهم عند مرحلة، وعندما يحاول إضحاكهم لا يستقبلون.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=t-Rk4fQDjL4

