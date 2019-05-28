الخال قتل ابن أخته لسبب لا يصدق .. وصدمة بين أهالي الوراق

28 مايو 2019 - 08:16 ص

أقدم "محمد . ع" على قتل ابن أخته "محمد مجدي البيومي" وذلك بسبب خلافهما على "تنقيط" أصيص الزرع من بلكونة المجني عليه على بلكونة الجاني.



بدأت القصة حين اعتاد المجني عليه "21 سنة" على ري بعض المزروعات التي يزرعها في بلكونته بالماء ، ليقوم أصيص الزرع بتسريب بعض المياه على بلكونة خاله الذي يسكن بالطابق الأسفل ، ما أغاظ الخال الذي ذهب إلى نجل شقيقته وهدده بعدم تكرار مثل هذا الأمر.



لكن المجني عليه ظن أن الأمر مجرد مزحة ليتناول إفطاره ويروي المزروعات ثم يذهب لخاله قائلا: "أنا سقيت الزرع ومستنيه ينقط عليه" ليستشيط الخال غضبا ويقوم بتسديد طعنة نافذة إلى صدر ابن أخته.



