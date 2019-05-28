» مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار

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متابعات - أمينة عبد العال

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شهدت أسواق الذهب حالة من الانخفاض في أسعاره تزامنًا مع انخفاض سعر الدولار.

ونزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتهبط للمرة الأولى في 4 جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في أسابيع عدة، وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأميركية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وسجل السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1 بالمائة عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1282.70 دولار للأوقية.

وفي مصر سجل سعر الذهب..

وحدة البيع                                                     سعر الوحدة بالجنيه

جرام الذهب عيار 24                                 686 إلى 688

جرام الذهب عيار 22                                629 إلى 631

جرام الذهب عيار 21                         600 إلى 602

جرام الذهب عيار 18                        514 إلى 516

جرام الذهب عيار 14                        400 إلى 401

جرام الذهب عيار 12                          343 إلى 344


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