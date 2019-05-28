تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

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وجه رمضان أحمدوفيتش قديروف، الرئيس الشيشاني، رسالة لكل من من يهاجم المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن السعودية معها مليارات المسلمين الصادقين.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الشيشاني أمس الإثنين في المؤتمر العالمي: "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال الرئيس الشيشاني: "يجب على كل من يهاجم المملكة العربية السعودية أن يعرف أنها لم تكن وحيدة أبدًا، بل سيكون معها مليارات المسلمين الصادقين، ونحن أولهم ".

وألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في افتتاح المؤتمر الدولي وإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، ونقل خلال الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المؤتمر، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية دانت كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأن تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية .


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