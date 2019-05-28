حيل تفوق الخيال.. تهريب أفارقة إلى أوروبا

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متابعات - أمينة عبد العال

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اسبانيا

المغرب،

الهجرة غيرالشرعية

استخدم مهربو البشر والمهاجرون غير الشرعيين وسائل جديدة تفوق الخيال في التهريب.

ونشر الحرس المدني الإسباني الاثنين صورًا تظهر الطرق يستخدمها المهربون والمهاجرون غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا عبر المغرب.

ففي إحدى الصور التي التقطها الأمن الإسباني في إقليم مليلية، يظهر أحد أفراد الحرس المدني يتفقد مقصورة القيادة حيث تم حشر مهاجر أفريقي كان متخفيا محاولا الوصول إلى الضفة الأخرى.

وقد عثر الحرس الإسباني أيضا على ثلاثة مهاجرين غير نظاميين آخرين بينهم فتاة في الـ15 من عمرها داخل أماكن ضيقة خلف مقصورات القيادة، وهي الجزء الأمامي الذي يوفر للسائق أجهزة القياس ومعلومات عن وضع السيارة.

وأكدت الشرطة الإسبانية عثورها أيضا على شابين يبلغان من العمر 20 و21 عاما، عندما فتشوا ثلاث سيارات منفصلة عند المعبر بين المغرب وإقليم مليلية في غضون ثلاث ساعات فقط.

وفي السابق، كان التهريب يتم عبر شاحنات البضائع العابرة من المغرب إلى أوروبا، لكن مع تشدد المراقبة الأمنية للعربات الكبيرة، تحولت السيارات إلى وسائل جديدة لمافيات التهريب.

شاهد الصور..





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