صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

28 مايو 2019 - 10:58 ص

لم يبق في الباغوز آخر معاقل داعش إلا آثار السيارات المدمرة، والتي اسنخدمت في عمليات التفخيخ.

وبعد مرور أكثر من شهرين على طرد داعش من الباغوز، تحولت الباغوز إلى مقبرة سيارات واسعة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت بنقل تلك السيارات التي استعملها داعش، في التفخيخ حينا وفي نقل عناصره وعتاده أحيانا، إلى محافظة الحسكة.

وانتشر مقطع فيديو بثته صحيفة "جسر" السورية، يظهر رتلاً من الشاحنات ينقل سيارات أثناء مروره بأرياف محافظة دير الزور.

وقد فاجأت الصور التي التقطتها الوكالات العالمية من قلب الباغوز صدمة للكثيرين، بسبب حالة الدمار التي بدت عليها المنطقة، وانتشار السيارات المدمرة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت في 23 مارس الماضي، سيطرتها على آخر جيب للتنظيم داخل بلدة الباغوز، بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.







