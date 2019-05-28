  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
الجيش المصري

تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

الملك سلمان

مكافأة خيالية من الملك سلمان.. تعرف عليها

سيارات داعش بالباغوز

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

فيلا

وزير الرياضة يهنئ "ساويرس" بالصعود للدوري الإنجليزي

حيل الهجرة

حيل تفوق الخيال.. تهريب أفارقة إلى أوروبا

السيارات الكهربائية

"البطاريات" تشعل صناعة السيارات في العالم

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف أمرا خطيرا عن "رامز في الشلال"

الشيشان

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

سفير إيران في باريس بهرام قاسمي

إيران للخليج: مستعدون للحوار

سيدات

هزت المغرب.. دهس 6 سيدات عقب صلاة التراويح

فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال

الرياضة

تلاعب
تلاعب

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الشامبيونز ليج ينشر فيديو لـ"صلاح وميسي"

#

عامل يقتل عشيقته في ظروف غامضة بالجيزة

#

مجددًا.. رونالدو يتفوق على ميسي

#

جزار يقتل شابا بسبب خلافات بينهما

قالت "الباييس" الإسبانية إن الشرطة تتهم عشرات اللاعبين في دوري الدرجة الأولى "الليجا" والدرجة الثانية، بتشكيل منظمة إجرامية للحصول على فوائد وأموال كثيرة من المراهنات.

وألقت الشرطة الإسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني، في فضيحة تلاعب جديدة في نتائج المباريات.

وضمت قائمة اللاعبين المقبوض عليهم، لاعب ريال مدريد السابق، راؤول برافو، بحسب مصادر من الشرطة للصحيفة الإسبانية.

وقال المصدر إن راؤول برافو، هو الرئيس المفترض لتلك المنظمة للتلاعب في نتائج المباريات، وتضم تلك المنظمة لاعبين مثل، بورخا فرنانديز من نادي ريال بلد الوليد، وكارلوس أراندا اللاعب السابق في دوري الدرجة الأولى، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي ، وأنيغو لوبيز مونتانيا لاعب دوبريتفو لاكرونيا ولاعب هويسكا السابق.

كما ضمت لائحة المقبوض عليهم، أغوستين لاساوسا، رئيس رويال سوسيداد، وخوان كارلوس جاليندو لانوزا رئيس الخدمات الطبية في نادي هويسكا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"
» خرجت بـ 4 حواجب بعد عملية تجميل لحاجبيها
» رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"
» مفاجأة فى أسعار الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار
» بالصور.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد
» 17 فنانًا يحيون 10 حفلات في عيد الفطر بالسعودية
» شيخ الأزهر: لو الزوج كلم زوجته ولم ترد فهي ناشز
» مفاجأة سارة لمحبي الأديب الراحل "أحمد خالد توفيق"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف