» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"

28 مايو 2019 - 11:13 ص

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، إثر تعرضهم للاختناق أثناء قيامهم بتنظيف خزان أرضي لمياه الشرب بمنطقة علم الروم بمطروح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراجهم، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى مرسى مطروح العام.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأنه أثناء قيام بعض الأشخاص بتطهير خزان مياه أرضي باستخدامهم رافع مياه يعمل بالديزل وأثناء تواجدهم داخل الخزان تعرضوا للاختناق، بسبب العادم المتصاعد من الديزل، وتمكنت عناصر الحماية المدنية من إخراجهم وإنقاذهم، ونقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى للعلاج .