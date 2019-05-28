  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
ميدو

ميدو: في هذا السن سأصل لرئاسة الزمالك

طائرة قطر

تصريح صادم لكاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة

وزير الداخلية

"الداخلية" توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ"22" مصريا

داوود الشريان

"الشريان": هذا ما ستقوم به قناة "السعودية مباشر"

داعش

فرنسا ترفض إعدام الدواعش.. لهذا السبب

علاء مبارك

علاء مبارك يرد على ناشط طالبه بالاعتذار عن فترة حكم والده

جواد ظريف

فتوى دينية لـ"خامنئي" تمنع إيران من النووي

الجيش المصري

تعرف على ترتيب قوة الجيش المصري حول العالم

الملك سلمان

مكافأة خيالية من الملك سلمان.. تعرف عليها

سيارات داعش بالباغوز

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

شاهد.. طفل بصوت عذب يؤم المصلين

عرب وعالم

طفل يؤم المصلين
طفل يؤم المصلين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بشأن أطفال سوريا في مستشفيات لبنان

#

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

#

مجهولون يقتحمون مسجدًا ويقتلون شخصًا أثناء الخطبة

#

وفاة إمام مسجد وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء

تويتر

السعودية

القصيم

قام طفل بإمامة المصلين أمس في صلاة التراويح تاليا سورة المائدة في صلاته بصوت عذب أثار إعجاب الجميع.

وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" مقطع الفيديو للطفل السعودي 12 عاما وهو يؤم المصلين بأحد المساجد في القصيم.

ولاقي الفيديو الترحيب والإعجاب من رواد تويتر، خاصة أن الطفل له صوت عذب وأجاد في تلاوة آيات الله دون أخطاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لست خيالاً.. كلب يكشف إصابة صاحبته بمرض السرطان
» تصريح صادم لكاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة
» شاهد.. آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها
» ميدو: في هذا السن سأصل لرئاسة الزمالك
» شاهد.. طفل بصوت عذب يؤم المصلين
» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها
» جريمة بشعة.."مسن" يقتل تلميذة بسكين ثم "ينتحر"
» خرجت بـ 4 حواجب بعد عملية تجميل لحاجبيها
» رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف