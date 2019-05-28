» شاب يذبح صديقه ويتهمه بالتعدي على "الشرطة"

28 مايو 2019 - 02:36 م

قتل شخص على يد صديق بمنطقة الوراق بسلاح أبيض، وذالك بعد خلافات بينهما استمرت لأكثر من 4 أشهر، فيما جرى نقل المتوفي لمشرحة المستشفى.

وحاول المتهم الفرار من جريمته بتحرير محضر يتهم فيه المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب.







بداية الواقعة بخلافات نشبت بين سيد المتهم وأحمد المجني عليه، شابان بمنطقة الوراق منذ 4 أشهر تقريبًا بحدوث مشاجرة بينهما تمكن الاهالي من إنهائها، إلا أن أثار المشاجرة لا تزال عالقة في ذهن المتهم.





وخلال تلك الفترة ألقت القوات الأمنية، القبض على المتهم في قضية جنائية جرى حبسه على ذمتها لمدة 3 أشهر وبعد خروجه من السجن تصادف مروره أمام مسجد كان المجني عليه يؤدي الصلاة فيها فحدث بينهما مشادة كلامية أخرى كادت أن تتطور إلى مشاجرة إلا أن الأهالي تدخلوا وفضوا المشاجرة .





فيما توجه المتهم للاستعانة بأصدقائه وتوجهوا لمنزل المجني عليه وبدأت مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء تلقى على أثرها المجني عليه عدة طعنات نافذة بالجسد نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.





وحاول المتهم الفرار من الجريمة ظنًا أن المجني عليه على قيد الحياة بالمستشفى فتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالتعدي عليه من قبل المجني عليه إلا أن المستشفى في ذات الوقت أخطرت القسم بوفاة المجني عليه واتهام المتهم بقتله فتحفظ عليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة .



