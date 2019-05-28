نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

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محمد نجم
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محمد نجم،

قال شريف نجم نجل الفنان الكوميدي محمد نجم عن حالة والده: "إننا ليس أمامنا سوى الدعاء.. والأطباء لم يطمئنونا"، معربًا عن حزنه الشديد، بعد تدهور حالة والده الصحية.

وأكد في تصريحات صحفية أنه منذ عدة أيام وبعدما دخل والده في غيبوبة تامة وتم إيداعه في غرفة العناية المشددة، لإصابته بجلطة في المخ، اضطر الأطباء المعالجون، لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو ما يعني أن حالته غير مستقرة.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا كان أول من كشف عن مرض صديقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "ادعوا معي بالشفاء للنجم الكبير محمد نجم".

وحقق الفنان الكوميدي محمد نجم شهرة واسعة من خلال المسرح حيث قدم العديد من العروض المسرحية مثل "عبده يتحدى رامبو"، و"اعقل يا مجنون"، و"عش المجانين"، وغيرها من الأعمال المسرحية.

كما كان آخر أعماله المسرحية "مطلوب غبي فورا"، مع كل من الفنانين عايدة غنيم، وشمس، وعلاء زينهم، وشريف نجم.


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