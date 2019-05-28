  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
جامعة القاهرة

صناعة النواب: قرارات جامعة القاهرة جريئة

كلوب ومحمد صلاح

كلوب: أحمل ذكرى سيئة بسبب "صلاح"

اضراب عام في السودان

الإضراب العام يغزو السودان استعدادات للعصيان المدني

غدة والي

التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

محمد نجم

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

لابا

نادي سعودي يتحدي "الأهلي" في خطف "لابا"

1.71 مليار يستخدمون الفيسبوك

لن تتخيل الأوقات التي يقضيها العرب على "فيس بوك" في رمضان

صورة الخبر

هذا ما يفعله مفتى اغتصاب "نساء العرب" داخل الجيش الإسرائيلي

عبد الخالق عبد الله

رد مفاجئ من "تويتر" على تدوينة مستشار بن زايد

القذافي

معلومات تُنشر لأول مرة بشأن مقتل القذافي

التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

الحياة السياسية

غدة والي
وزيرة التضامن

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

#

"والى" تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة رمضان

#

والي تسحب استشكال المحكمة الإدارية العليا

#

بشأن العلاوات.. "والي" تتحرك لتنفيذ تعليمات السيسي

المعاشات

وزارة التضامن

عيد الفطر

ماكينات الصرف الآلي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي موعد صرف المعاشات يونيو 2019، لافتة إلى أنه من المقرر بدء صرف جميع المعاشات السبت المقبل 1 يونيو المقبل، من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الصرف من جميع المنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد.

ويتم الصرف من البنوك اعتبارًا من الأحد 2 يونيو المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد على 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

وأصدرت الوزارة تعليمات في إطار صرف معاشات يونيو 2019 ، بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت المقبل مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت الوزارة في بيان لها بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلًا من اليوم العاشر من شهر يونيو.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخشت» يحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات
» شاب يذبح صديقه ويتهمه بالتعدي على "الشرطة"
» انتحار أمين شرطة بطلق ناري بـ"الإسكندرية"
» لست خيالاً.. كلب يكشف إصابة صاحبته بمرض السرطان
» تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة
» شاهد.. آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها
» ميدو: في هذه السن سأصل لرئاسة الزمالك
» شاهد.. طفل بصوت عذب يؤم المصلين
» مصرع وإصابة 6 بالاختناق بـ"مطروح"
» فضيحة بالدوري الإسباني..القبض على لاعبين بينهما نجم الريال
» بالفيديو.. أول تعليق لرجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف