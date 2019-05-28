"صلاح": أنا متحمس وهذا الشخص سيكون سبب حصد اللقب

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ليفربول

توتنهام

كلوب

أشاد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بقدرات الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق  لافتا إلى ان خبراته في التعامل مع هذه اللقاءات الكبيرة تعزز من قدرات فريقه علي حصد لقب البطولة.

وقال صلاح في تصريحات لقناة سكاي سبورتس الإيطالية: "أنا متحمس للغاية لخوض اللقاء، خسرنا النهائي في الموسم الماضى ولهذا السبب نريد التعويض باللقب الحالى".

وتابع: "المواجهة ستكون معقدة وليست سهلة، واجهنا توتنهام من قبل في الدوري الإنجليزي هو فريق كبير وعنيد، والآن نحن نلعب النهائي سويًا، لكن ذلك لا يهمنا، النهائي سيكون لنا، ونحن نريد الفوز به".

واختتم: "نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، ولكن علينا أن نعمل بقوة، المباراة حساسة بالنسبة لنا ولذلك لا نستطيع الانتظار حتى دخول الملعب".

ومن المقرر ان يلتقي فريق ليفربول مع نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل بالعاصمة الاسبانية مدريد.


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