رسميا.. إيقاف جهاد جريشه 6 أشهر

28 مايو 2019 - 07:25 م

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرار بوقف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لمد 6 أشهر لأدائه الضعيف خلال لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجى التونسى حامل اللقب، والتى انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "مولاى الأمير عبد الله".

وأصدر الاتحاد الأفريقى "كاف" بياناً أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف.

وشهدت مواجهة الذهاب بين الوداد المغربى والترجى التونسى العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه فى أكثر من مناسبة.

وكان جريشة اتخذ قراراً بإلغاء هدف فى نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجى فى منطقة جزاء فريقه بالشوط الثانى، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء، كما أشهر جريشة بطاقتين صفراويين فى وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49، ووجه بطاقة صفراء فى الدقيقة 83 لـ بن شريفية حارس الترجى بداعى إهدار الوقت مما أثار حفيظة لاعبى الفريق التونسي.

وكان فريق الوداد المغربى قد احتج رسمياً على الحكم المصرى جهاد جريشة بسبب أدائه التحكيمى فى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا امام الترجى التونسى.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الترجى والوداد ستقام يوم الجمعة المقبل، تحت قيادة تحكيمية للجامبى باكارى جاساما على الملعب الاولمبى بـ"رادس".