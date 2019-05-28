  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
شكري

تفاصيل اتصال سامح شكري ونظيره الأمريكي

جهاد جريشة

استبعاد جهاد جريشة من بطولة أمم إفريقيا

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

مسلسلات رمضان

1113 مخالفة في الأسبوع الثاني من دراما رمضان

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها

انفجار بمحرك طائرة قطرية يجبرها على الهبوط بـ"إسطنبول"

بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

كوشنر

وصول «كوشنر» مستشار «ترامب» إلى المغرب

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يحذر الشعب من تجارب مريرة

السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل

عرب وعالم

عبدالله المعلمى
عبدالله المعلمى

وكالات

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

#

وزير سعودي: 3 مكاسب لنظام "الإقامة المميزة" للمملكة

#

تحذير جديد من السعودية

#

رسالة نصية تتسبب فى إقلاع طائرة سعودية بـ4 ركاب

تحدث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن علاقات المملكة مع إسرائيل، وكيف يتعامل مع المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

وقال المعلمي في حوار مع صحيفة "اندبندنت عربية" إن "السعودية ليست لديها تفاهمات من أي نوع تحت الطاولة مع إسرائيل، كما يتردد".

وأكد الملعمي: "السعودية أقوى وأكثر جرأة وصراحة من تفاهمات تحت الطاولة مع أي شخص أو مع أي جهة، مواقفها واضحة".

وتابع: "نحن نقول لإسرائيل نمد إليكم يد السلام، إذا أردتم السلام، فالطريق واضح وهو مبادرة السلام العربية، ولا نحتاج إلى أن نكون تحت الطاولة لنقول هذه العبارة".

وأكد المعلمي على أن "الموقف السعودي مبدئي، وهو أن فلسطين قضيتنا الأولى، والاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيس في معظم مشكلات المنطقة إن لم يكن في كل مشكلات المنطقة، لأنه هو الذي يتيح الفرصة لإيران وأمثالها أن يستغلوا الوضع وأن يصطادوا في الماء العكر ويسمح لهم بتجييش المشاعر في لبنان وفي اليمن وفي غيرهما واجتذاب بعض الجماهير بمثل هذه المشاعر".

وعن كيفية تعامله مع مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال المعلمي، "في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، لا يقولون لي شيئاً، فلا يوجد أي حديث بيني وبين الإسرائيليين، ولا تواصل ولا مجاملات ولا إيماءات أو إيحاءات، ولا أي تواصل معهم".

وأوضح المعلمي: "أنا أقول للمندوب السوري زميلي، لأنه زميلي ولأنه مواطن عربي مسلم اجتمع معه في أكثر من مجال، مجال العروبة، مجال الإسلام، إلى آخر ذلك، حتى السفير الإيراني أتبادل معه التحية لأنه مواطن مسلم تجمعني به كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أفرّق بين هذه الحالات، أما الإسرائيلي فطالما متمسك بالاحتلال والبطش والمستوطنات والحصار، فلا يمكن أن يكون لنا معه تواصل أو مبادرة على صعيد الأمم المتحدة".

ولرئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي إيزنكوت تصريح قال فيه: "يوجد توافق بين الرياض وتل أبيب، السعودية لم تقاتل إسرائيل من قبل ولم تكن عدوا لها في يوم من الأيام. هناك مصالح مشتركة بين البلدين إسرائيل مستعدة لمشاركة المعلومات الاستخباراتية مع السعودية".

وتنفي السعودية وجود أي علاقات سرية أو اتصالات على أي مستوى بين المملكة وإسرائيل، سواء فيما يتعلق بإيران أو في أي قضية أخرى، لافتة إلى أن ذلك يتوقف على قبول إسرائيل مبادرة السلام العربية فيما يخص القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام مع الدول العربية وفقا لشروط المبادرة، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة
» «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم
» شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها
» زوجي المتوفي يجلس علي كرسي متحرك
» رسميا.. إيقاف جهاد جريشه 6 أشهر
» جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام
» عدم إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية لتقديم رسالته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف